Tras 13 allanamientos en distintos barrios lograron secuestrar elementos de dudosa procedencia, hay varios demorados

La Policía de Corrientes tras 13 allanamientos en diversos barrios lograron la detención y la demora de varias personas y el secuestro de distintos elementos
En las primeras horas de la mañana de hoy, efectivos policiales de diversas dependencias en el marco de tareas investigativas desplegadas en relación a hechos delictivos y tras diligenciar 13 órdenes de allanamientos en domicilios de los Barrios Pujol y Loma Linda, dejó como saldo la demora de cuatro personas relacionadas a la investigación de un video viral, además del secuestro de varias motocicletas de dudoso origen, y la demora de 22 personas por faltas contravencionales.
Estos procedimientos lo concretaron Personal de la División Anti arrebatos, con el apoyo de los grupos especiales y de diversas comisarias, luego de trabajos de investigación y cuyas tareas posibilitaron que en las primeras horas de hoy, se den cumplimiento a las órdenes judiciales respectivas y se diligenciaran un total de 13 allanamientos en domicilios ubicados en los citados barrios.
En el barrio Pujol se concretaron 8 allanamientos por varias causas judiciales y por otro lado además se logró la demora de un total de 10 personas de distintas edades por faltas contravencionales cometidas
Además de forma paralela en el Barrio Loma Linda se concretaron un total de 5 allanamientos en viviendas del lugar que dejaron como la saldo la aprehensión de 4 sujetos (tres mayores y un menor de edad) quienes en principio estarían identificados por participar de un hecho delictivo cuyo video se viralizara en redes sociales recientemente (donde increparon a un comerciante). Además secuestraron 4 motocicletas de origen dudoso que carecían de las documentaciones para acreditar la propiedad en forma fehaciente.
Además en el mismo barrio se logró la demora de un total de 12 personas de diversas edades por faltas contravencionales cometidas (consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, con alto volumen musical, molestando a los transeúntes)
Cabe señalar que en el lugar se contó con la presencia del Ministro de Seguridad Adán Gaya y del Jefe de Policía de Corrientes Crío. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, junto a otras autoridades policiales.
Los sujetos demorados junto con las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno a fin de proseguir con los trámites de rigor que corresponden.