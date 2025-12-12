Tras allanamiento la Policía secuestró plantines de marihuana y una pistola de C02, hay un joven demorado

La orden de allanamiento fue realizada en una
vivienda ubicada por Pasaje Juncal al 2.200 aproximadamente, lugar donde
secuestraron -bajo las formalidades legales- una pistola de aire comprimido
-marca Fox, calibre .6-, 286 "balines" proyectiles, además, en el
lugar hallaron 05 plantines de una sustancia de origen vegetal presumiblemente
marihuana, para lo cual, se solicitó la colaboración de la Dirección General de
Drogas Peligrosas y Crímen Organizado, quienes se hicieron presentes y realizaron
el correspondiente test orientativo. También procedieron a la detención de un
joven - de 25 años de edad- quien se encuentra presuntamente vinculado a la
causa que se investiga.
El detenido junto a lo secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y traslado a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.