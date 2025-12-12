viernes, 12 de diciembre de 2025

Tras allanamiento la Policía secuestró plantines de marihuana y una pistola de C02, hay un joven demorado

En la jornada de hoy 12-12-25, efectivo policiales de la Comisaría Sexta Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a una causa que se investiga por - supuesta lesiones leves y amenaza- diligenciaron una orden judicial en el barrio Bañado Norte, donde secuestraron un aire comprimido con proyectiles y hallaron plantines de marihuana, además, procedieron a la detención de un joven.

La orden de allanamiento fue realizada en una vivienda ubicada por Pasaje Juncal al 2.200 aproximadamente, lugar donde secuestraron -bajo las formalidades legales- una pistola de aire comprimido -marca Fox, calibre .6-, 286 "balines" proyectiles, además, en el lugar hallaron 05 plantines de una sustancia de origen vegetal presumiblemente marihuana, para lo cual, se solicitó la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crímen Organizado, quienes se hicieron presentes y realizaron el correspondiente test orientativo. También procedieron a la detención de un joven - de 25 años de edad- quien se encuentra presuntamente vinculado a la causa que se investiga.

El detenido junto a lo secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y traslado a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.