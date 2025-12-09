Tras allanamiento secuestraron una moto vinculada a un hecho delictivo

Efectivos policiales dependientes de la Comisaría 24ta urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa judicial iniciada por supuesto robo y por el cual en la jornada de ayer 08-12-25 diligenciaron una orden de allanamiento en el cual secuestraron una motocicleta relacionada al hecho que se investiga.
El procedimiento, lo llevaron a cabo en horas de la tarde, en forma
conjunta con personal del grupo especial de Infantería, en un domicilio ubicado
en el Barrio Itati, oportunidad en que hallaron y secuestraron una motocicleta
–marca Honda Wave- la cual –según las tareas investigativas realizadas- se
habría utilizado al momento del ilícito.
Al respecto, la motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.