Tras exitosas tareas investigativas, la Policía recuperó tres motocicletas robadas en Santa Lucía

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Lucia, llevaron adelante tareas investigativas en relación a tres hechos delictivos vinculados a la sustracción de motocicletas en diferentes circunstancias y días, y por el cual finalmente lograron recuperarlas. Los presuntos autores ya fueron identificados.
El procedimiento, lo concretaron en una zona de descampado ubicado en esa
localidad, lugar donde lograron hallar y secuestrar tres motocicletas y partes
de las mismas–marca Honda Wave- las cuales habrían sido denunciadas como
sustraídas en distintas oportunidades. Asimismo, los presuntos autores fueron
identificados, tratándose de un mayor y un menor de edad.
Los rodados secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias de cada caso.