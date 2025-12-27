sábado, 27 de diciembre de 2025

Tras exitosas tareas investigativas, la Policía recuperó tres motocicletas robadas en Santa Lucía

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Lucia, llevaron adelante tareas investigativas en relación a tres hechos delictivos vinculados a la sustracción de motocicletas en diferentes circunstancias y días, y por el cual finalmente lograron recuperarlas. Los presuntos autores ya fueron identificados.

El procedimiento, lo concretaron en una zona de descampado ubicado en esa localidad, lugar donde lograron hallar y secuestrar tres motocicletas y partes de las mismas–marca Honda Wave- las cuales habrían sido denunciadas como sustraídas en distintas oportunidades. Asimismo, los presuntos autores fueron identificados, tratándose de un mayor y un menor de edad.

Los rodados secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias de cada caso.