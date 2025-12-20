Tras un rápido accionar detienen a violento ladrón

Según las primeras averiguaciones, un sujeto sustrajo una bicicleta a un hombre de 25 años de edad, a quien además le provocó heridas cortantes en los brazos con un arma blanca durante el accionar delictivo.
Por lo que en el lugar se hizo presente el personal policial junto a una ambulancia del servicio de emergencias, procediéndose al traslado del damnificado al Hospital Escuela, donde fue asistido y diagnosticado con lesiones de carácter leve.
Asimismo, de forma inmediata, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda, logrando en un rápido accionar la detención del presunto autor, tratándose de un hombre de 28 años -alias Mono-, como así también el secuestro de la bicicleta sustraída.
Al respecto, el detenido fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden, siendo además puesto a disposición de la unidad fiscal en turno.