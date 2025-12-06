sábado, 6 de diciembre de 2025

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

En la madrugada de ayer 05-12-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial que se investiga por – supuesto hurto-, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída.

Cabe destacar que el hecho delictivo habría ocurrido en intersección de las Avenidas Juan Domingo Perón y Montecarlo, donde cerca de las 00:30 horas un joven resulto víctima de la sustracción de una motocicleta – marca Zanella ZB 110cc.-, por lo que, los citados efectivos realizando sus tareas específicas y hallándose por calles Trento y Verona, siendo las 02:00 horas aproximadamente, visualizaron una motocicleta abandonada entre los pastizales, procediendo a su secuestro preventivo; Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, resulto ser el rodado denunciado como sustraído.    

El rodado recuperado fue trasladado a la Comisaria 18° Urbana y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, donde se continuaron con los trámites del caso.