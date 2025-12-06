Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

Cabe destacar que el hecho delictivo habría ocurrido en intersección de
las Avenidas Juan Domingo Perón y Montecarlo, donde cerca de las 00:30 horas un
joven resulto víctima de la sustracción de una motocicleta – marca Zanella ZB
110cc.-, por lo que, los citados efectivos realizando sus tareas específicas y
hallándose por calles Trento y Verona, siendo las 02:00 horas aproximadamente,
visualizaron una motocicleta abandonada entre los pastizales, procediendo a su
secuestro preventivo; Posteriormente y tras las correspondientes
averiguaciones, resulto ser el rodado denunciado como sustraído.
El rodado recuperado fue trasladado a la Comisaria 18° Urbana y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, donde se continuaron con los trámites del caso.