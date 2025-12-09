martes, 9 de diciembre de 2025

Tras una gran investigación la Policía recuperó eléctrodomesticos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Octava Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial que se encuentran trámite, tras realizar amplias tareas investigativas, lograron recuperar varios electrodomésticos que fueron denunciados como sustraídos y además demorar a un joven presuntamente vinculado al hecho.

El procedimiento, fue realizado por los citados efectivos luego de haber tomado conocimiento de un ilícito perpetrado en un domicilio ubicado por calles Turín y Cirilo Blanco de nuestra Ciudad, donde un hombre -mayor de edad- resultó víctima de la sustracción de varios electrodomésticos, motivo por el cual, realizaron diversas tareas de investigación, lo que posibilitó hallar y recuperar y secuestrar bajo las formalidades legales; una heladera -marca Gafa- y una cocina -marca Orbis-, además, también procedieron a la demora e identificación de un joven - alias Tuqui, de 20 años de edad- quién presuntamente estaría vinculado a la causa.

Los elementos recuperados junto al demorado, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.