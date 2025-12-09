Tras una gran investigación la Policía recuperó eléctrodomesticos robados, hay un demorado

El procedimiento, fue realizado por los citados efectivos luego de haber
tomado conocimiento de un ilícito perpetrado en un domicilio ubicado por calles
Turín y Cirilo Blanco de nuestra Ciudad, donde un hombre -mayor de edad-
resultó víctima de la sustracción de varios electrodomésticos, motivo por el
cual, realizaron diversas tareas de investigación, lo que posibilitó hallar y
recuperar y secuestrar bajo las formalidades legales; una heladera -marca Gafa-
y una cocina -marca Orbis-, además, también procedieron a la demora e
identificación de un joven - alias Tuqui, de 20 años de edad- quién
presuntamente estaría vinculado a la causa.
Los elementos recuperados junto al demorado, fueron puestos a disposición
de la justicia y trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con
los trámites de rigor.