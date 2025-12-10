Tras varios allanamientos demoraron a dos jóvenes, secuestraron elementos de dudosa procedencia y bochitas de cocaína

Los distintos diligenciamientos fueron realizados en
viviendas ubicadas por calle Godoy Cruz al 1.400, Mar del Plata al 500 y el
último en calles Olivos y Quinquela Martin, lugares donde secuestraron – bajo
las formalidades legales- un televisor – marca Quint, de 50”-, cinco celulares
de diferentes marcas y modelos, una balanza digital, dinero en efectivo, un
tubo de gas y además, hallaron seis envoltorios de una sustancia blanquecina
presumiblemente cocaína. También, procedieron a la demora de dos jóvenes – de
24 y 29 años de edad- quienes estarían aparentemente vinculados al hecho que se
investiga.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos
a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se
continuaron los trámites de rigor.