miércoles, 10 de diciembre de 2025

Tras varios allanamientos demoraron a dos jóvenes, secuestraron elementos de dudosa procedencia y bochitas de cocaína

En la mañana de hoy 10-12-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana en conjunto con sus pares de la Policía de Alto Riesgo – P.A.R.-, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga – por supuesto hurto-, diligenciaron tres órdenes de allanamiento en los barrios San Gerónimo, Sol de Mayo y Universitario, donde secuestraron varios elementos, y además envoltorios presumiblemente de cocaína. Por el hecho demoraron a dos jóvenes, sindicados como presuntos autores.

Los distintos diligenciamientos fueron realizados en viviendas ubicadas por calle Godoy Cruz al 1.400, Mar del Plata al 500 y el último en calles Olivos y Quinquela Martin, lugares donde secuestraron – bajo las formalidades legales- un televisor – marca Quint, de 50”-, cinco celulares de diferentes marcas y modelos, una balanza digital, dinero en efectivo, un tubo de gas y además, hallaron seis envoltorios de una sustancia blanquecina presumiblemente cocaína. También, procedieron a la demora de dos jóvenes – de 24 y 29 años de edad- quienes estarían aparentemente vinculados al hecho que se investiga.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron los trámites de rigor.