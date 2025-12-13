Tres personas fueron demoradas por merodeo

Ayer 12-12-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Intervención Rápida –GIR- , tras hallarse realizando tareas de prevención de ilícitos observaron a tres personas observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública, por lo que fueron identificados y demorados.
El procedimiento, lo
concretaron en inmediaciones de calles Lavalle y Díaz de Divar, donde fueron demorados los tres mayores de edad.
Al respecto, los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.