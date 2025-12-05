Un hombre con antecedentes delictivos fue demorado por la Policía

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 1, tras hallarse realizando tareas de prevención observaron por intersección de calles Bolívar y Córdoba a un hombre, quien se encontraba merodeando de un lado al otro sin tener un sentido preciso.
Por tal motivo, a modo de prevención procedieron a la identificación y
posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 39 años de edad, quien
además –según las primeras averiguaciones efectuadas- se determinó que poseía
antecedentes por delitos contra la propiedad.
El demorado, fue trasladado hasta la comisaría 3ra, por razones de jurisdicción.