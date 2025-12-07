Un hombre recibió una descarga tras ingresar a una caseta eléctrica y está grave

En la jornada de ayer 06-12-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Novena Urbana tras ser alertados por el -S.I.S 911- acerca de una persona quien se encontraba dentro de una caseta de estación trasformadora eléctrica por Avenida Chacabuco entre calles Luis Braille y Suiza, quien aparentemente y por causas que aún se investigan habría recibido una descarga eléctrica.
Según la primera información
inicial obtenida, el hecho habría ocurrido cerca de las 13:00 horas, luego de
que los citados efectivos fueran alertados vía radial y acudieron de manera
inmediata al lugar, donde hallaron a un hombre – de 43 años de edad- quien por
causas y circunstancias que se tratan de establecer habría ingresado a la
caseta y recibió una descarga eléctrica, siendo auxiliado y trasladado al
hospital escuela, donde tras ser examinado determinaron que presenta lesiones
de carácter reservado.
En el lugar se realizaron las
diligencias correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal en turno,
continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia.