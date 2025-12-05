Valdés entregó 10 viviendas e inauguró una nueva Comisaría en Paso de la Patria

En el inicio de sus actividades
en Paso de la Patria, el gobernador Gustavo Valdés encabezó la entrega de 10
viviendas del Programa Oñondivé, en un acto desarrollado en el Barrio Aty,
ubicado sobre Ruta N° 1 y Algarrobo.
Cabe destacar que las casas se
entregan totalmente equipadas con electrodomésticos y muebles, como ser; camas,
ropero, mesas de luz, juego de comedor, heladera, cocina y termotanque, a fin
de que las familias beneficiadas accedan a una mejor calidad de vida.
El Programa Oñondivé es el
resultado del trabajo coordinado entre el INVICO y el Ministerio de Desarrollo
Social, y las autoridades Municipales de distintas localidades, a través del
cual se avanza junto con las familias que demandan una urgente solución
habitacional y una intervención social.
Al iniciar su alocución, el
gobernador Gustavo Valdés recordó el origen del programa Oñondivé:
"Veíamos una problemática: muchos vecinos no podían acceder a materiales
básicos para construir o ampliar sus casas. Necesitábamos resolver esa demanda",
explicó.
El mandatario señaló que la
Provincia decidió intervenir directamente, articulando con los municipios y el
INVICO para facilitar no solo los materiales sino también la asistencia técnica
y organizativa. "Tenemos arquitectos, ingenieros, gente del INVICO que
puso el corazón en este programa", expresó, destacando la participación
activa de las familias en el proceso de construcción.
Subrayó que el programa surgió
como respuesta a la falta de apoyo del Gobierno nacional: "Antes miraban
para el costado por una cuestión ideológica; hoy lo hacen por una cuestión
económica. Siempre miran para el costado. Nosotros, en cambio, tomamos la
necesidad y nos organizamos como sociedad para hacer viviendas", afirmó.
Asimismo, el gobernador relató
cómo el programa incorporó un nuevo componente tras detectar abusos de
prestamistas informales que ofrecían créditos usurarios a las familias que se
mudaban a sus viviendas nuevas. "Dijimos: vamos a cortar con eso. Somos
los primeros productores de madera, vamos a hacer nosotros nuestros
muebles", indicó.
De esta manera, la Provincia
comenzó a equipar cada unidad con mobiliario completo —mesa, sillas, cama y
placard— fabricado por la industria maderera correntina.
Por otra parte, Valdés agradeció
además a los empresarios del sector por acompañar el programa: "Gracias
por entender los ciclos del gobierno y confiar en que podemos hacer juntos las
cosas", sostuvo.
Finalmente, el mandatario destacó
que el programa "Oñondivé" se consolidó como un modelo propio de
construcción social, que combina aporte estatal, participación comunitaria y
valor agregado industrial: "De esta manera, podemos hacer estas casas, que
dignifican a las familias correntinas", concluyó.
Un Programa que llega a toda la
Provincia
Al tomar la palabra, el
interventor del INVICO, Lizardo González, puso de relieve que el Programa
Oñondivé se lleva adelante por "decisión del gobernador Gustavo
Valdés", en articulación con los municipios y destacó que el organismo a
su cargo aporta toda su experiencia en la construcción de estas unidades
habitacionales en toda la provincia.
"Este trabajo nos permite
llegar a cada una de las localidades del interior", manifestó el titular
del INVICO, quién subrayó el importante esfuerzo económico que hace la
provincia para hacer realidad estas viviendas, ante lo cual pidió a las familias
que "cuiden las mismas para que puedan disfrutarlas de la mejor
manera".
Osnaghi agradeció por "esta
gran obra"
En tanto, el intendente de Paso
de la Patria, Guillermo Osnaghi, resaltó que esta inauguración de viviendas
refleja un "gran trabajo, con mucha gente que puso el corazón" y
agradeció a todos los organismos de la Provincia que aportaron lo soyo para que
se puedan concretar.
En nombre de la comuna a su cargo
y de las familias beneficiadas, Osnaghi agradeció al gobernador Valdés y demás
áreas por hacer posible "esta gran obra".
En el marco del acto, en
representación de las familias adjudicatarias, Maira Escalante, agradeció al
gobierno provincial por hacer realidad el suelo de la casa propia a las mismas.
A su vez y como es tradicional,
se realizó la entrega de carpetas y llaves a los adjudicatarios, con posterior
corte de cintas y recorrida por las flamantes viviendas.
Inauguración de la Comisaría
Segunda
Luego, el gobernador Gustavo
Valdés junto al resto de la comitiva, se trasladó hasta la intersección de las
calles Chubut e Islas Malvinas, en donde procedió a inaugurar la Comisaría
Segunda de Paso de la Patria, la que depende de la Unidad 1 de San Luis del
Palmar.
En la oportunidad, el Jefe de
Tropa, Arnaldo Acosta fue el encargado de pedir autorización para el comienzo
del acto. Luego, las autoridades provinciales saludaron a la Formación Especial
5 de diciembre.
Continuando, los presentes
entonaron el Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Banda de Policía de
Corrientes, tras lo cual, el presbítero de la institución policial, Guillermo
Danuzzo, bendijo las nuevas instalaciones.
Durante el acto, la Comisaria
Mayor María de las Mercedes Romero fue puesta en función como subjefa de la
Comisaría Segunda,
A su vez, el Gobierno Provincial
hizo entrega de una camioneta Ford Ranger 4x4 0Km para fortalecer la labor y el
accionar del personal policial de la Comisaría Segunda.
Gobernador Valdés
Durante su discurso, el
gobernador Gustavo Valdés subrayó la necesidad de profundizar el trabajo
conjunto entre la Provincia, el municipio, la Justicia y las fuerzas de
seguridad para enfrentar los desafíos que presenta la zona.
Valdés sostuvo que la seguridad
es un pilar clave para el desarrollo turístico: "Para que una localidad
turística tenga éxito, necesariamente necesita tener seguridad. De nada sirve
tener más comisarías o destacamentos si no contamos con una Policía en función
activa", afirmó. En esa línea, señaló la importancia de reforzar la
presencia policial trasladando personal donde se lo requiera: "No tiene
sentido concentrar efectivos en la Capital si no podemos cumplir con la labor
en Paso de la Patria".
El gobernador marcó además la
necesidad de avanzar en un sistema de vigilancia moderno y coordinado.
"Tenemos que tener un monitoreo y una inversión conjunta con el municipio
para que Paso de la Patria esté resguardado. Hay que controlar quién entra,
quién sale y contar con un 911 plenamente operativo", indicó.
Valdés también advirtió sobre una
problemática creciente en la región: el narcomenudeo. Señaló que la zona
comprendida entre Paso de la Patria, Itatí, Ituzaingó y la frontera con
Misiones presenta dinámicas complejas que requieren una intervención articulada.
"Son sociedades de consumo y debemos trabajar con la Policía, la Justicia
y los fiscales para evitar que el narcomenudeo siga siendo el causante del
microdelito que luego deriva en robos a quienes quieren invertir o hacer
turismo en la localidad", afirmó.
El mandatario destacó las
inversiones realizadas por la Provincia en materia de seguridad —vehículos,
tecnología, nuevas dependencias, bomberos y más efectivos—, pero remarcó que el
sistema exige un compromiso permanente. "A la sociedad le digo: no abandonen
a nuestra Policía. Son hombres y mujeres que lo dan todo todos los días para
preservar nuestra integridad y nuestros bienes", expresó.
Finalmente, Valdés celebró el
cumplimiento de un compromiso asumido con la comunidad: "Esta comisaría
era un requerimiento a gritos de los vecinos y hoy la estamos inaugurando.
Hemos cumplido", cerró.
Ministro Vallejos
"Con orgullo y satisfacción
estamos inaugurando esta Comisaría, una obra anhelada, que refleja el
compromiso asumido en su momento por el gobernador Valdés a través de una
fuerte decisión de invertir en seguridad para los correntinos", expresó a
manera de introducción ante los presentes, el ministro de Seguridad, Alfredo
Vallejos.
Al proseguir, Vallejos destacó
las inversiones que en materia de seguridad se vienen dando a lo largo y lo
ancho de la provincia y en el caso puntual de la Comisaría Segunda de Paso de
la Patria, señaló que se trata de una "gran obra en su superficie y en su
capacidad constructiva", la que va a albergar al personal policial que
brindará de manera óptima, seguridad a la comunidad de Paso de la Patria.
Asimismo, el ministro puntualizó
el esfuerzo presupuestario de la Provincia para dotar a la Policía de Corriente
de mejor infraestructura, móviles, equipamiento, capacitación y formación y
enfatizó que no caben dudas que "contamos con personal policial con
vocación de servicio, preparados para cuidar la vida y los bienes de los
vecinos y confiamos en el trabajo que van a hacer, dentro del marco que
establece la ley".
Intendente Osnaghi
Para el intendente de Paso de la
Patria, es fundamental que la localidad pueda contar con este nuevo y moderno
edificio de la Comisaría Segunda, que responde a un "anhelo de toda
nuestra comunidad".
Tras agradecer por la obra al gobernador Gustavo Valdés, Osnaghi comentó que Paso de la Patria "creció muchísimo gracias al turismo" y valoró que a partir de ahora, toda esta zona va tener "un mejor control por parte de nuestra Policía".
Jefe de Policía
El Jefe de la Policía de
Corrientes, Comisario General, Miguel Angel Leguizamón, dijo, al referirse a la
inauguración, que "es un día importante para la institución policial y
para los vecinos de esta localidad", resaltando el compromiso del estado
provincial para con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Al detallar las obras en el
flamante edificio policial, Leguizamón especificó que el mismo consta de varias
oficinas de atención al público, espacio para el bienestar del personal
asignado, área para alojamiento de personas privadas de su libertad conforme a
los estándares internacionales de los derechos humanos y, además, se cuenta con
un móvil policial 0 KM, con tecnología de última generación.
Concluyendo, Leguizamón agradeció al gobernador Gustavo Valdés por la "importante y valiosa inversión realizada hacia una mejor seguridad para los correntinos".