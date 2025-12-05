viernes, 5 de diciembre de 2025

Valdés entregó 10 viviendas e inauguró una nueva Comisaría en Paso de la Patria

El gobernador Gustavo Valdés este viernes en respuesta a la demanda habitacional entregó 10 nuevas viviendas del programa Oñondivé a familias de Paso de la Patria. Además, inauguró la Comisaría Segunda de la localidad apostando a un personal policial activo para brindar mayor seguridad en la zona.

En el inicio de sus actividades en Paso de la Patria, el gobernador Gustavo Valdés encabezó la entrega de 10 viviendas del Programa Oñondivé, en un acto desarrollado en el Barrio Aty, ubicado sobre Ruta N° 1 y Algarrobo.

Cabe destacar que las casas se entregan totalmente equipadas con electrodomésticos y muebles, como ser; camas, ropero, mesas de luz, juego de comedor, heladera, cocina y termotanque, a fin de que las familias beneficiadas accedan a una mejor calidad de vida.

El Programa Oñondivé es el resultado del trabajo coordinado entre el INVICO y el Ministerio de Desarrollo Social, y las autoridades Municipales de distintas localidades, a través del cual se avanza junto con las familias que demandan una urgente solución habitacional y una intervención social.

Al iniciar su alocución, el gobernador Gustavo Valdés recordó el origen del programa Oñondivé: "Veíamos una problemática: muchos vecinos no podían acceder a materiales básicos para construir o ampliar sus casas. Necesitábamos resolver esa demanda", explicó.

El mandatario señaló que la Provincia decidió intervenir directamente, articulando con los municipios y el INVICO para facilitar no solo los materiales sino también la asistencia técnica y organizativa. "Tenemos arquitectos, ingenieros, gente del INVICO que puso el corazón en este programa", expresó, destacando la participación activa de las familias en el proceso de construcción.

Subrayó que el programa surgió como respuesta a la falta de apoyo del Gobierno nacional: "Antes miraban para el costado por una cuestión ideológica; hoy lo hacen por una cuestión económica. Siempre miran para el costado. Nosotros, en cambio, tomamos la necesidad y nos organizamos como sociedad para hacer viviendas", afirmó.

Asimismo, el gobernador relató cómo el programa incorporó un nuevo componente tras detectar abusos de prestamistas informales que ofrecían créditos usurarios a las familias que se mudaban a sus viviendas nuevas. "Dijimos: vamos a cortar con eso. Somos los primeros productores de madera, vamos a hacer nosotros nuestros muebles", indicó.

De esta manera, la Provincia comenzó a equipar cada unidad con mobiliario completo —mesa, sillas, cama y placard— fabricado por la industria maderera correntina.

Por otra parte, Valdés agradeció además a los empresarios del sector por acompañar el programa: "Gracias por entender los ciclos del gobierno y confiar en que podemos hacer juntos las cosas", sostuvo.

Finalmente, el mandatario destacó que el programa "Oñondivé" se consolidó como un modelo propio de construcción social, que combina aporte estatal, participación comunitaria y valor agregado industrial: "De esta manera, podemos hacer estas casas, que dignifican a las familias correntinas", concluyó.

Un Programa que llega a toda la Provincia

Al tomar la palabra, el interventor del INVICO, Lizardo González, puso de relieve que el Programa Oñondivé se lleva adelante por "decisión del gobernador Gustavo Valdés", en articulación con los municipios y destacó que el organismo a su cargo aporta toda su experiencia en la construcción de estas unidades habitacionales en toda la provincia.

"Este trabajo nos permite llegar a cada una de las localidades del interior", manifestó el titular del INVICO, quién subrayó el importante esfuerzo económico que hace la provincia para hacer realidad estas viviendas, ante lo cual pidió a las familias que "cuiden las mismas para que puedan disfrutarlas de la mejor manera".

Osnaghi agradeció por "esta gran obra"

En tanto, el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, resaltó que esta inauguración de viviendas refleja un "gran trabajo, con mucha gente que puso el corazón" y agradeció a todos los organismos de la Provincia que aportaron lo soyo para que se puedan concretar.

En nombre de la comuna a su cargo y de las familias beneficiadas, Osnaghi agradeció al gobernador Valdés y demás áreas por hacer posible "esta gran obra".

En el marco del acto, en representación de las familias adjudicatarias, Maira Escalante, agradeció al gobierno provincial por hacer realidad el suelo de la casa propia a las mismas.

A su vez y como es tradicional, se realizó la entrega de carpetas y llaves a los adjudicatarios, con posterior corte de cintas y recorrida por las flamantes viviendas.

Inauguración de la Comisaría Segunda

Luego, el gobernador Gustavo Valdés junto al resto de la comitiva, se trasladó hasta la intersección de las calles Chubut e Islas Malvinas, en donde procedió a inaugurar la Comisaría Segunda de Paso de la Patria, la que depende de la Unidad 1 de San Luis del Palmar.

En la oportunidad, el Jefe de Tropa, Arnaldo Acosta fue el encargado de pedir autorización para el comienzo del acto. Luego, las autoridades provinciales saludaron a la Formación Especial 5 de diciembre.

Continuando, los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Banda de Policía de Corrientes, tras lo cual, el presbítero de la institución policial, Guillermo Danuzzo, bendijo las nuevas instalaciones.

Durante el acto, la Comisaria Mayor María de las Mercedes Romero fue puesta en función como subjefa de la Comisaría Segunda,

A su vez, el Gobierno Provincial hizo entrega de una camioneta Ford Ranger 4x4 0Km para fortalecer la labor y el accionar del personal policial de la Comisaría Segunda.

Gobernador Valdés

Durante su discurso, el gobernador Gustavo Valdés subrayó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre la Provincia, el municipio, la Justicia y las fuerzas de seguridad para enfrentar los desafíos que presenta la zona.

Valdés sostuvo que la seguridad es un pilar clave para el desarrollo turístico: "Para que una localidad turística tenga éxito, necesariamente necesita tener seguridad. De nada sirve tener más comisarías o destacamentos si no contamos con una Policía en función activa", afirmó. En esa línea, señaló la importancia de reforzar la presencia policial trasladando personal donde se lo requiera: "No tiene sentido concentrar efectivos en la Capital si no podemos cumplir con la labor en Paso de la Patria".

El gobernador marcó además la necesidad de avanzar en un sistema de vigilancia moderno y coordinado. "Tenemos que tener un monitoreo y una inversión conjunta con el municipio para que Paso de la Patria esté resguardado. Hay que controlar quién entra, quién sale y contar con un 911 plenamente operativo", indicó.

Valdés también advirtió sobre una problemática creciente en la región: el narcomenudeo. Señaló que la zona comprendida entre Paso de la Patria, Itatí, Ituzaingó y la frontera con Misiones presenta dinámicas complejas que requieren una intervención articulada. "Son sociedades de consumo y debemos trabajar con la Policía, la Justicia y los fiscales para evitar que el narcomenudeo siga siendo el causante del microdelito que luego deriva en robos a quienes quieren invertir o hacer turismo en la localidad", afirmó.

El mandatario destacó las inversiones realizadas por la Provincia en materia de seguridad —vehículos, tecnología, nuevas dependencias, bomberos y más efectivos—, pero remarcó que el sistema exige un compromiso permanente. "A la sociedad le digo: no abandonen a nuestra Policía. Son hombres y mujeres que lo dan todo todos los días para preservar nuestra integridad y nuestros bienes", expresó.

Finalmente, Valdés celebró el cumplimiento de un compromiso asumido con la comunidad: "Esta comisaría era un requerimiento a gritos de los vecinos y hoy la estamos inaugurando. Hemos cumplido", cerró.

Ministro Vallejos

"Con orgullo y satisfacción estamos inaugurando esta Comisaría, una obra anhelada, que refleja el compromiso asumido en su momento por el gobernador Valdés a través de una fuerte decisión de invertir en seguridad para los correntinos", expresó a manera de introducción ante los presentes, el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos.

Al proseguir, Vallejos destacó las inversiones que en materia de seguridad se vienen dando a lo largo y lo ancho de la provincia y en el caso puntual de la Comisaría Segunda de Paso de la Patria, señaló que se trata de una "gran obra en su superficie y en su capacidad constructiva", la que va a albergar al personal policial que brindará de manera óptima, seguridad a la comunidad de Paso de la Patria.

Asimismo, el ministro puntualizó el esfuerzo presupuestario de la Provincia para dotar a la Policía de Corriente de mejor infraestructura, móviles, equipamiento, capacitación y formación y enfatizó que no caben dudas que "contamos con personal policial con vocación de servicio, preparados para cuidar la vida y los bienes de los vecinos y confiamos en el trabajo que van a hacer, dentro del marco que establece la ley".

Intendente Osnaghi

Para el intendente de Paso de la Patria, es fundamental que la localidad pueda contar con este nuevo y moderno edificio de la Comisaría Segunda, que responde a un "anhelo de toda nuestra comunidad".

Tras agradecer por la obra al gobernador Gustavo Valdés, Osnaghi comentó que Paso de la Patria "creció muchísimo gracias al turismo" y valoró que a partir de ahora, toda esta zona va tener "un mejor control por parte de nuestra Policía". 

Jefe de Policía

El Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General, Miguel Angel Leguizamón, dijo, al referirse a la inauguración, que "es un día importante para la institución policial y para los vecinos de esta localidad", resaltando el compromiso del estado provincial para con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Al detallar las obras en el flamante edificio policial, Leguizamón especificó que el mismo consta de varias oficinas de atención al público, espacio para el bienestar del personal asignado, área para alojamiento de personas privadas de su libertad conforme a los estándares internacionales de los derechos humanos y, además, se cuenta con un móvil policial 0 KM, con tecnología de última generación.

Concluyendo, Leguizamón agradeció al gobernador Gustavo Valdés por la "importante y valiosa inversión realizada hacia una mejor seguridad para los correntinos".