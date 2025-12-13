Varios demorados con antecedentes policiales

El primer procedimiento, lo
llevaron a cabo alrededor de las 03:15 horas por Calles 25 de Mayo y Tucumán,
donde fue demorado un mayor de edad, quien –según las primeras averiguaciones
realizadas- contaría con antecedentes por delios contra la propiedad.
Posteriormente, por calles
Necochea e intersección de Fragata Hércules fue demorada la segunda persona –un
mayor de 36 años de edad- quien también contraía con antecedentes delictivos.
Asimismo, cerca de las 05:15
horas, los efectivos hallándose por Calles
Lisandro Segovia y La Pampa demoraron e
identificaron a dos mayores de edad, quienes –por información recibida por el
Sistema Integral de Seguridad 911- aparentemente habrían intentado ingresar al
interior de un domicilio.
De igual forma, siendo las
05:45 horas, por inmediaciones de calles Junín y Catamarca fue identificado y
demorado un mayor de 25 años de edad.
En todos los casos, los demorados fueron trasladados hasta las distintas comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias del caso.