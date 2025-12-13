sábado, 13 de diciembre de 2025

Varios demorados con antecedentes policiales

Durante la madrugada de hoy 13-12-25, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, tras llevar adelante intensos trabajos de prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a varias personas por hallarse merodeando, observando los domicilios y el interior de los vehículos estacionados en la vía publica, lo que ocasionaba intranquilidad a vecinos y transeúntes.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 03:15 horas por Calles 25 de Mayo y Tucumán, donde fue demorado un mayor de edad, quien –según las primeras averiguaciones realizadas- contaría con antecedentes por delios contra la propiedad.

Posteriormente, por calles Necochea e intersección de Fragata Hércules fue demorada la segunda persona –un mayor de 36 años de edad- quien también contraía con antecedentes delictivos.

Asimismo, cerca de las 05:15 horas, los efectivos hallándose por Calles Lisandro Segovia y La Pampa demoraron e identificaron a dos mayores de edad, quienes –por información recibida por el Sistema Integral de Seguridad 911- aparentemente habrían intentado ingresar al interior de un domicilio.

De igual forma, siendo las 05:45 horas, por inmediaciones de calles Junín y Catamarca fue identificado y demorado un mayor de 25 años de edad.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados hasta las distintas comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias del caso.