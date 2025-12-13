sábado, 13 de diciembre de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

Personal policial dependientes del Destacamento San Marcos durante la tarde de ayer 12-12-25, lograron en distintas circunstancias la demora de un total de cinco personas mayores de edad.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos alrededor de las 15:00 horas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un desorden en la vía pública, en el cual, varias personas se encontraban alterados y molestando a transeúntes; por lo que de manera inmediata los uniformados se dirigieron hasta el lugar y procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos, tratándose de cuatro mayores de 21, 23, 27 y 37 años de edad.

Posteriormente, alrededor de las 19:00 horas se llevó a cabo el segundo procedimiento, por inmediaciones de Avenida La Paz y Patagonia, los mencionados efectivos advirtieron la presencia de un sujeto, quien se encontraba merodeando y observado detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública; por lo que a modo de prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 43 años de edad, quien no supo justificar su permanencia en la zona.

En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a in de continuar con las diligencias del caso.