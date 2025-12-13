Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento, lo
llevaron a cabo los mencionados efectivos alrededor de las 15:00 horas, tras
ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un desorden en la
vía pública, en el cual, varias personas se encontraban alterados y molestando
a transeúntes; por lo que de manera inmediata los uniformados se dirigieron
hasta el lugar y procedieron a la identificación y posterior demora de los
mismos, tratándose de cuatro mayores de 21, 23, 27 y 37 años de edad.
Posteriormente, alrededor de
las 19:00 horas se llevó a cabo el segundo procedimiento, por inmediaciones de
Avenida La Paz y Patagonia, los mencionados efectivos advirtieron la presencia
de un sujeto, quien se encontraba merodeando y observado detenidamente los
vehículos estacionados en la vía pública; por lo que a modo de prevención procedieron
a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 43
años de edad, quien no supo justificar su permanencia en la zona.
En ambos casos, los demorados
fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a in de
continuar con las diligencias del caso.