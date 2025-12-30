Varios demorados en diferentes procedimientos

El
primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 19.30horas, en
inmediaciones de calles Mendoza y Moreno, demoraron a un hombre de 41 años de
edad, en razón que habrían sido alertados por transeúntes, que este sujeto,
estaría observando el interior de los vehículos en la zona, y causaba
intranquilidad con su accionar.
El
mismo tras las primeras averiguaciones no supo justificar su accionar ni
presencia en el lugar, además contaría con antecedentes policiales.
De
igual forma, cerca de las 20.30horas, en inmediaciones de calles San Martín
entre San Juan y Rioja, demoraron a un joven de 25 años de edad, quien se
encontraba merodeando, observando vehículos estacionados, y domicilios de la
zona, quien tras ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el
lugar.
Los
demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se
prosigue con los tramites de cada caso.