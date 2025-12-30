martes, 30 de diciembre de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

En horas de la tarde y noche de ayer, en diferentes procedimientos realizados, efectivos policiales del comando de patrullas, en diferentes procedimientos realizados demoraron a dos personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 19.30horas, en inmediaciones de calles Mendoza y Moreno, demoraron a un hombre de 41 años de edad, en razón que habrían sido alertados por transeúntes, que este sujeto, estaría observando el interior de los vehículos en la zona, y causaba intranquilidad con su accionar.

El mismo tras las primeras averiguaciones no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además contaría con antecedentes policiales.

De igual forma, cerca de las 20.30horas, en inmediaciones de calles San Martín entre San Juan y Rioja, demoraron a un joven de 25 años de edad, quien se encontraba merodeando, observando vehículos estacionados, y domicilios de la zona, quien tras ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.