Varios demorados en distintos procedimientos

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo en inmediaciones de calles
Los Atacamos y Tafi del Valle, luego de observar a un hombre ocasionando
disturbios en la vía pública, en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos
de alguna sustancia, molestando a transeúntes y quien tras ser identificado se
determinó que se trataba de un mayor de edad.
Posteriormente, llevaron a cabo el otro procedimiento, tras ser alertados
por el Sistema Integral de Seguridad 911 que por calles Los Calchaquíes y Rio
Miriñay se encontraba un hombre ocasionando disturbios y además incumpliendo
una orden judicial ya que tendría prohibición de acercamiento hacia una de la personas
que residiría en las inmediaciones; por lo que de forma inmediata fue
identificado y demorado.
En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes.