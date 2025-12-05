viernes, 5 de diciembre de 2025

Varios demorados en distintos procedimientos

Personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 5, logró en distintas circunstancias la identificación y demora de dos personas mayores de edad por ocasionar disturbios en la vía pública; uno de ellos desobedeciendo una orden judicial.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo en inmediaciones de calles Los Atacamos y Tafi del Valle, luego de observar a un hombre ocasionando disturbios en la vía pública, en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia, molestando a transeúntes y quien tras ser identificado se determinó que se trataba de un mayor de edad.

Posteriormente, llevaron a cabo el otro procedimiento, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 que por calles Los Calchaquíes y Rio Miriñay se encontraba un hombre ocasionando disturbios y además incumpliendo una orden judicial ya que tendría prohibición de acercamiento hacia una de la personas que residiría en las inmediaciones; por lo que de forma inmediata fue identificado y demorado.

En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes.