Varios demorados en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en la jornada del pasado 04-12-25 y en diferentes oportunidades, los efectivos Policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas; Comando Patrulla y Patrulla Motorizada, llevaron adelante operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de las comisarias 1°, 3° y zonas aledañas.
El primero de ellos, fue realizado alrededor de las 08:00 horas, hasta
pasadas las 09:00 horas, y de igual forma, el segundo inicio alrededor de las 17:00
horas, extendiéndose hasta pasadas las 18:30 horas aproximadamente, oportunidad
en que procedieron a la identificación de varias personas, también, al control
y verificación de diferentes rodados.
Posteriormente en la citada dependencia se continuaron con las diligencias y trámites correspondientes.