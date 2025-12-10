miércoles, 10 de diciembre de 2025

Varios demorados en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la tarde de ayer 09-12-25, efectivos Policiales de la Comisaría Primera y Décimo Novena Urbana, de forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móvil y Motorizada-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de sus dependencias y zonas aledañas.

Los operativos de control de vehículos e identificación de personas, dieron inicio alrededor de las 17:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 18:30 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación de varias personas para averiguación de sus antecedentes, y al control de los diferentes rodados, quienes al exhibir las correspondientes documentaciones continuaron su marcha con normalidad.