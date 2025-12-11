Varios demorados en operativos de prevención

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo por
Avenida Armenia esquina calle 20 de Mayo, oportunidad en que observaron a un
joven circulando a bordo de una bicicleta, visualizando detenidamente los
vehículos estacionados en la vía pública, como así también los inmuebles de la
zona, por lo que fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de 24 años
de edad.
Asimismo, alrededor de las 21:45 horas, los
mencionados efectivos Avenida Costanera y calle Lavalle, identificaron y
demoraron a un hombre mayor de edad, quien momentos antes se hallaba merodeando
y observando a los transeúntes, ocasionando intranquilidad a los mismos; así
mismo, tras las primeras averiguaciones realizadas, se determinó que poseía
antecedentes por delitos contra la propiedad.
De igual forma, hoy alrededor de las 05:30
horas, los uniformados fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad
911, que por Avenida Cartagena y calle Francia se encontraba un joven
incumpliendo una orden judicial (restricción de acercamiento), por tal motivo,
se dirigieron hasta la zona, donde observaron al mismo y quien al notar la
presencia policial intenta darse a la fuga, pero tras un rápido accionar
procedieron a la demora del mismo, tratándose de un mayor de edad, alias
“monedita”.
En todos los casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.