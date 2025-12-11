jueves, 11 de diciembre de 2025

Varios demorados en operativos de prevención

Durante la jornada de ayer 10-12-25 y mañana de hoy, efectivos policiales dependientes del

Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, llevaron adelante tareas de prevención y recorridas en distintos sectores de nuestra ciudad capital, logrando en distintas circunstancias a la demora de tres personas.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo por Avenida Armenia esquina calle 20 de Mayo, oportunidad en que observaron a un joven circulando a bordo de una bicicleta, visualizando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública, como así también los inmuebles de la zona, por lo que fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de 24 años de edad.

Asimismo, alrededor de las 21:45 horas, los mencionados efectivos Avenida Costanera y calle Lavalle, identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, quien momentos antes se hallaba merodeando y observando a los transeúntes, ocasionando intranquilidad a los mismos; así mismo, tras las primeras averiguaciones realizadas, se determinó que poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

De igual forma, hoy alrededor de las 05:30 horas, los uniformados fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por Avenida Cartagena y calle Francia se encontraba un joven incumpliendo una orden judicial (restricción de acercamiento), por tal motivo, se dirigieron hasta la zona, donde observaron al mismo y quien al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, pero tras un rápido accionar procedieron a la demora del mismo, tratándose de un mayor de edad, alias “monedita”.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.