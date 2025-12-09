martes, 9 de diciembre de 2025

Varios demorados y motos secuestradas en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer y madrugada de hoy 09-12-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados demoraron a varias personas y secuestraron motocicletas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, en inmediaciones de Av. Maipú y Asunción, encontrandose realizando sus labores de prevención, visualizan a dos sujetos merodeando, tratandose de dos jovenes de 32 y 35 años, quienes no pudieron justificar su accionar ni presencia en el lugar, y contarían con antecedentes policiales.

De igual forma, siendo alrededor de las 23.30 horas, en cercanias de Av. Cuarto Centenario y Juan Manuel de Rosas, visualizan a un sujeto a bordo de una motocicleta –marca zanella zb-, quien hace caso omiso a las indicaciones y acelera rapidamente, hasta que se lo intercepta, arrojando el rodado y se da la fuga a pie trepando un muro perimetral, logrando perderse de vista; ante ello, proceden al secuestro del rodado, el cual presentaba su tambor violentado.

Asi mismo, en intersección de Avenida del Cuarto Centenario y Teniente Ibañez, cerca de las 00:30 horas, procedieron a la demora de un hombre de 59 años de edad, quien se encontraba probando las puertas de domicilios y vehiculos estacionados, quien conforme a las primeras averiguaciones registraría antecedentes por delitos contra la propiedad.

En tanto, cerca de las 02.00 horas, observaron a un joven mayor de edad, a bordo de una motocicelta –marca Honda Wave- quien se encontraba realizando maniobras peligrosas  poniendo en riesgo su vida y la de terceros, por lo que se lo intercepta y se lo demora de manera preventiva.

El otro procedimiento, lo realizaron en inmediaciones de Av. Cosquin y el Maestro, cuando nuevamente observan a un menor, que resulto ser de 15 años,  a bordo de una motocicleta –marca Yamaha XTZ-, realizando maniobras peligrosas, quien al advertir la presencia policial, acelera la marcha haciendo caso omiso a las indicaciones de los policías, siendo alcanzado en la citada intersección.

Los demorados y las motocicletas secuestradas fueron trasladados a la Comisarías septima urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.