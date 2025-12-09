Varios demorados y motos secuestradas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron, en inmediaciones de Av. Maipú y Asunción, encontrandose
realizando sus labores de prevención, visualizan a dos sujetos merodeando,
tratandose de dos jovenes de 32 y 35 años, quienes no pudieron justificar su
accionar ni presencia en el lugar, y contarían con antecedentes policiales.
De igual forma, siendo alrededor
de las 23.30 horas, en cercanias de Av. Cuarto Centenario y Juan Manuel de
Rosas, visualizan a un sujeto a bordo de una motocicleta –marca zanella zb-,
quien hace caso omiso a las indicaciones y acelera rapidamente, hasta que se lo
intercepta, arrojando el rodado y se da la fuga a pie trepando un muro
perimetral, logrando perderse de vista; ante ello, proceden al secuestro del
rodado, el cual presentaba su tambor violentado.
Asi mismo, en intersección de
Avenida del Cuarto Centenario y Teniente Ibañez, cerca de las 00:30 horas,
procedieron a la demora de un hombre de 59 años de edad, quien se encontraba
probando las puertas de domicilios y vehiculos estacionados, quien conforme a
las primeras averiguaciones registraría antecedentes por delitos contra la
propiedad.
En tanto, cerca de las 02.00 horas,
observaron a un joven mayor de edad, a bordo de una motocicelta –marca Honda
Wave- quien se encontraba realizando maniobras peligrosas poniendo en riesgo su vida y la de terceros,
por lo que se lo intercepta y se lo demora de manera preventiva.
El otro procedimiento, lo
realizaron en inmediaciones de Av. Cosquin y el Maestro, cuando nuevamente
observan a un menor, que resulto ser de 15 años, a bordo de una motocicleta –marca Yamaha XTZ-,
realizando maniobras peligrosas, quien al advertir la presencia policial,
acelera la marcha haciendo caso omiso a las indicaciones de los policías,
siendo alcanzado en la citada intersección.
Los demorados y las motocicletas secuestradas fueron trasladados a la Comisarías septima urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.