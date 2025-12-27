Virasoro: La Policía secuestró más de 100 kg de carne faenada clandestinamente

En horas de la tarde de ayer 26-12-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Virasoro, llevaron adelante operativos de contralor por Ruta Provincial N° 37, oportunidad en que secuestraron más de 100 kg de productos cárnicos no aptos para el consumo humano.
El procedimiento, lo concretaron luego de proceder a detener la marcha de
una camioneta –marca Toyota Hilux- conducida por un hombre mayor de edad, quien
manifestó que en la parte trasera del rodado trasladaba sandias; es por ello,
que al solicitarle que exhibiera las mismas, se logró determinar que debajo de éstas
se encontraba oculta una bolsa, la cual contenía en su interior cortes de
animales porcinos y ovinos, sin las documentaciones correspondientes y además
no aptos para el consumo humano.
Por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo de los mismos y trasladado hasta la mencionada dependencia para su posterior incineración.