Abandonaron una motocicleta robada

El procedimiento fue concretado alrededor de
las 10:00 horas, cuando luego de tomar conocimiento de aparente dos personas a
bordo de dos motocicletas llegaron y dejaron una motocicleta -marca Honda CG
Titan de 150cc.- abandonada por calle Gobernador Lagraña cerca de la costa del
Rio Paraná del barrio Aldana y se retiraron posteriormente en un solo rodado,
acudiendo rápidamente al lugar y constatando efectivamente la presencia de la
motocicleta, la cual se observó con signos de violencia en el tambor de ignición
y sin dispositivo de seguridad, siendo secuestrada preventivamente.
Al respecto y tras las averiguaciones
pertinentes, resultó que la misma poseía pedido de secuestro por hallarse
denunciada como sustraída, por lo que, fue puesta a disposición de la justicia
y trasladada a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de
rigor.