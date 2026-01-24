sábado, 24 de enero de 2026

Abandonaron una motocicleta robada

En la mañana de ayer 23-01-26, efectivos policiales de la Comisaría Cuarta Urbana, tras ser alertados por un transeúnte, secuestraron una motocicleta abandonada en la vía pública y la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resultó hallarse denunciada como sustraída.

El procedimiento fue concretado alrededor de las 10:00 horas, cuando luego de tomar conocimiento de aparente dos personas a bordo de dos motocicletas llegaron y dejaron una motocicleta -marca Honda CG Titan de 150cc.- abandonada por calle Gobernador Lagraña cerca de la costa del Rio Paraná del barrio Aldana y se retiraron posteriormente en un solo rodado, acudiendo rápidamente al lugar y constatando efectivamente la presencia de la motocicleta, la cual se observó con signos de violencia en el tambor de ignición y sin dispositivo de seguridad, siendo secuestrada preventivamente.

Al respecto y tras las averiguaciones pertinentes, resultó que la misma poseía pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída, por lo que, fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.