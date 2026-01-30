Abandonaron una motocicleta robada

En la jornada de ayer 29-01-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta, que posteriormente resulto poseer pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída.
El procedimiento fue realizado por los efectivos,
cerca de las 14:00 horas, cuando encontrándose por Avenida Teniente Ibañez y
calle Rioja, divisaron a una motocicleta -marca Honda Wave- estacionada en la
vía pública, con visibles signos de violencia en su tambor de ignición, por lo
que, procedieron al secuestro preventivo de la misma y tras las primeras
averiguaciones, arrojo pedido de secuestro activo.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la
justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los
tramites al respecto.