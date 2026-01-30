viernes, 30 de enero de 2026

Allanamientos en Curuzú Cuatiá: Recuperan varios elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar ordenes de allanamiento, secuestraron varias cosas que habrían sido denunciadas como sustraídas, además de la aprehensión del presunto autor del hecho.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los efectivos diligenciar cuatro ordenes de allanamientos de forma simultánea en el Barrio Las Flores de esa Localidad, lugares donde se hallo y secuestro dos monitores, mercaderías varias -paquetes de leche, chocolatada-, un parlante -marca Proco 15p-, una netbook y dinero en efectivo, además se procedió a la aprehensión del presunto autor del hecho, tratándose de un joven de 15 años de edad.

Cabe señalar, que para el diligenciamiento estos allanamientos, contaron con la colaboración de personal de la Comisaria Segunda y Tercera de Curuzú Cuatia, Comisaria de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatia y el Grupo Táctico Operacional (G.T.O) y la División Canes.

Las cosas secuestradas junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladadas a la dependencia policial correspondientes, donde se prosigue con los trámites del caso.