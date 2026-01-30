Allanamientos en Curuzú Cuatiá: Recuperan varios elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la
Comisaría de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, en el marco de un legajo de
investigación que se encuentra en trámite en colaboración con la unidad fiscal
interviniente, tras diligenciar ordenes de allanamiento, secuestraron varias
cosas que habrían sido denunciadas como sustraídas, además de la aprehensión
del presunto autor del hecho.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los efectivos diligenciar cuatro ordenes de
allanamientos de forma simultánea en el Barrio Las Flores de esa Localidad,
lugares donde se hallo y secuestro dos monitores, mercaderías varias -paquetes
de leche, chocolatada-, un parlante -marca Proco 15p-, una netbook y dinero en
efectivo, además se procedió a la aprehensión del presunto autor del hecho,
tratándose de un joven de 15 años de edad.
Cabe señalar, que para el
diligenciamiento estos allanamientos, contaron con la colaboración de personal
de la Comisaria Segunda y Tercera de Curuzú Cuatia, Comisaria de la Mujer y el
Menor de Curuzú Cuatia y el Grupo Táctico Operacional (G.T.O) y la División
Canes.
Las cosas secuestradas junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladadas a la dependencia policial correspondientes, donde se prosigue con los trámites del caso.