jueves, 29 de enero de 2026

Allanamientos en Mocoretá: La Policía secuestró elementos de dudosa procedencia y plantas de marihuana

En la jornada de ayer 28-01-26, personal de la Comisaría de Distrito Primera y Segunda de Mocoretá, Brigada de Investigaciones y la Dirección General de Delitos Complejos en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho delictivo, diligenciaron órdenes de allanamiento, logrando el secuestro de varios elementos de interés para la causa.

Los distintos trabajos investigativos desplegados de manera conjunta y mancomunada, llevó a los policías a diligenciar órdenes de allanamientos en donde lograron secuestrar bajo las formalidades legales correspondientes prendas de vestir, armas y teléfonos celulares, los cuales guardarían relaciona la causa que se investiga, así mismo también se concretó la aprehensión de un hombre mayor de edad.

Cabe mencionar que, en este marco de los operativos, se procedió además al secuestro de catorce 14 plantas de marihuana.

Al respecto, el aprehendido y las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.