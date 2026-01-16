Allanamientos en San Roque: Hay tres cuatreros demorados

En la tarde de ayer 15/01/26, cerca de las 14:15, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque realizaba un control vehicular sobre Ruta Provincial N°19 cuando una camioneta Ford Ranger intentó evadir el operativo. Tras interceptarla, se identificó a sus ocupantes y, minutos después, se halló a la vera de la ruta una bolsa con cortes de carne bovina.
La investigación permitió establecer que la carne habría sido adquirida en el Paraje Libertad. Con intervención del fiscal de Goya, Dr. José Omar Caserè, se dispuso la aprehensión de dos sujetos, el secuestro del vehículo y de los productos cárnicos, y se solicitó una orden de allanamiento.
Horas más tarde, el procedimiento en un domicilio del Paraje Libertad arrojó resultado positivo, secuestrándose más carne vacuna, un cuero completo, patas del animal, un celular y elementos de faena. Se procedió a la aprehensión de un tercer involucrado y la demora de otros dos, quedando todos a disposición de la Justicia.