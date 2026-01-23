viernes, 23 de enero de 2026

Bella Vista: En patrullaje fluvial la Policía secuestró embarcaciones usadas por cuatreros

En horas de la noche de ayer 22-01-26, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de Bella Vista, en el marco de labores de prevención de delito de abigeato, en el marco del plan integral de Seguridad Rural, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, hallándose en aguas del Rio Paraná, y tras persecución secuestraron dos embarcaciones con motores, productos cárnicos vinculados presuntamente con hecho de abigeato.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 22.30horas, cuando hallándose en aguas del citado río, en un momento escucharon la marcha de dos embarcaciones que venían río abajo y, al notar la presencia policial, los ocupantes aceleran para evitar ser identificados.

En este marco, se inició una persecución que finalizó en la costa del barrio Piscicultura, donde los sujetos arrojaron varios bultos al agua y escaparon desde la barranca e incluso arrojando objetos contra el personal, logrando perderse de vista, procediendo al secuestro de dos embarcaciones con motores fuera de borda –marca Mercury de 25 HP- y productos cárnicos, entre ellos un cuarto, un costillar y una paleta, presuntamente producto de abigeato.

Las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.