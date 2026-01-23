Bella Vista: En patrullaje fluvial la Policía secuestró embarcaciones usadas por cuatreros

El procedimiento lo realizaron cerca de las
22.30horas, cuando hallándose en aguas del citado río, en un momento escucharon
la marcha de dos embarcaciones que venían río abajo y, al notar la presencia
policial, los ocupantes aceleran para evitar ser identificados.
En este marco, se inició una persecución que
finalizó en la costa del barrio Piscicultura, donde los sujetos arrojaron
varios bultos al agua y escaparon desde la barranca e incluso arrojando objetos
contra el personal, logrando perderse de vista, procediendo al secuestro de dos
embarcaciones con motores fuera de borda –marca Mercury de 25 HP- y productos
cárnicos, entre ellos un cuarto, un costillar y una paleta, presuntamente
producto de abigeato.
Las cosas secuestradas fueron puestos a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la
citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.