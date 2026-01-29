Buscan a un hombre que desapareció tras caer a las aguas del Río Paraná

En la mañana de hoy 29-01-26, siendo aproximadamente las 09:30 horas, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Lavalle de forma conjunta con el personal de Prefectura Naval Argentina hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 45 años de edad en aguas del río, quien estaría siendo buscado tras haber desparecido de la superficie acuática.
De acuerdo a las primeras
averiguaciones realizadas, en la tarde de ayer un hombre, en circunstancias en
que se encontraba junto a otras personas pescando en la zona, y en un momento
dado habría ingresado al río con intenciones de nadar por unos minutos y
posteriormente fue dejado de ver en la superficie del agua, motivo por el cual
se dio aviso a las autoridades.
Tras las tareas de búsqueda, el cuerpo fue localizado sin signos vitales en la mañana de hoy frente a una arenera, por lo que en el lugar se realizaron las actuaciones de rigor, con conocimiento de la unidad fiscal en turno, continuándose con las diligencias en la citada comisaria.