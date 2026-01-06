martes, 6 de enero de 2026

Caá Catí: La Policía recuperó dinero y un celular sustraído, hay un demorado

En la jornada de ayer 05-01-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito de General Paz en un rápido y eficaz accionar, tras un importante despliegue lograron recuperar varias cosas y demorar a un hombre.

El procedimiento fue concretado en la citada localidad, donde los mencionados efectivos, tras los distintos trabajos de investigación, secuestraron dinero en efectivo y un teléfono celular – marca Samsung 02- y también demoraron a un hombre, vinculado al hecho que se investiga.

El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites del caso. 