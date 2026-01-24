Concepción: Secuestran ovejas de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 23-01-26, efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción, en momentos en que realizaban operativos de control de vehículos e identificación de personas, detuvieron la marcha de una camioneta que transportaba animales ovinos sin la documentación correspondiente.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando hallándose realizando sus labores específicas
sobre Ruta Provincial N°22, detienen la marcha de una camioneta que
transportaba siete ovejas sin la documentación legal exigida y en un vehículo
no apto para transporte de animales.
Al respecto se labró el acta de infracción correspondiente, en tanto en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.