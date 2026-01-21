Curuzú Cuatiá: Demoran a cazadores furtivos en un campo

En la madrugada de ayer personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá intervino tras un aviso del fiscal rural Dr. Oscar Cañete, quien se encontraba realizando tareas investigativas junto a personal de Investigación Criminal de la Unidad Regional III. El procedimiento se dio sobre Ruta Provincial Nº 126, en inmediaciones del río Mocoretá, donde varias personas se hallaban dentro de un campo sin autorización de los propietarios, aparentemente realizando caza furtiva.
Hasta el lugar se dirigió una comisión policial a cargo del Oficial Ayudante Ernesto Ledesma, en el móvil C-466, constatando la presencia de tres hombres al costado de la ruta, los mismos tenían en su poder un animal silvestre de la especie ciervo ya sin vida.
Ante esta situación, el fiscal rural ordenó el inicio de actuaciones de oficio por supuesta infracción a la Ley Nacional Nº 22.421 de protección de la fauna silvestre, procediéndose al secuestro preventivo de un fusil Mossberg calibre .308 con mira, un aire comprimido calibre 357/9 mm, dos radios, cuatro cuchillos con vaina y demás elementos utilizados. Se continúan con las diligencias legales correspondientes.