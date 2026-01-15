jueves, 15 de enero de 2026

Curuzú Cuatiá: Demoran a un hombre y recuperan herramientas robadas de una vivienda

En la madrugada de ayer 14-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, realizando recorridas en prevención de ilícitos, tras un rápido y eficaz accionar, aprehendieron a un hombre y secuestraron varias herramientas de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos, cuando hallándose por calle Rodríguez Peña de la citada localidad, divisaron a un hombre a bordo de una bicicleta, saliendo de un domicilio y tras proceder a la identificación del mismo, intenta darse a la fuga, siendo alcanzado metros adelante, identificado como – alias Juancito, de 27 años de edad- quien entre sus pertenencias llevaba un taladro y una amoladora – ambos de marca Blackdecker-, nueve llaves de distintas marcas y medidas, dos destornilladores, una mochila la cual en su interior congenia seis envases, una carpa - marca Greentime- y un portafolio de plástico - marca Kommberg- , los cuales no supo justificar su procedencia, posteriormente y siguiendo la línea investigativa, las herramientas resultaron haber sido sustraídas recientemente.        

Al respecto, el aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.