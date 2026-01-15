Curuzú Cuatiá: Demoran a un hombre y recuperan herramientas robadas de una vivienda

El
procedimiento lo concretaron los citados efectivos, cuando hallándose por calle
Rodríguez Peña de la citada localidad, divisaron a un hombre a bordo de una
bicicleta, saliendo de un domicilio y tras proceder a la identificación del
mismo, intenta darse a la fuga, siendo alcanzado metros adelante, identificado
como – alias Juancito, de 27 años de edad- quien entre sus pertenencias llevaba
un taladro y una amoladora – ambos de marca Blackdecker-, nueve llaves de
distintas marcas y medidas, dos destornilladores, una mochila la cual en su
interior congenia seis envases, una carpa - marca Greentime- y un portafolio de
plástico - marca Kommberg- , los cuales no supo justificar su procedencia,
posteriormente y siguiendo la línea investigativa, las herramientas resultaron
haber sido sustraídas recientemente.
Al respecto, el aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.