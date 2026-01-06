martes, 6 de enero de 2026

Demoran a dos hombres, uno tenía pedido de captura

En la noche de ayer 05-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Cuarta Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos por calles Paraguay y 9 de Julio, tras una persecución, demoraron a dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes habrían intentado evitar ser identificados y además, contaban con antecedentes policiales.

El procedimiento se concretó cerca de las 22:30 horas, cuando los citados efectivos divisaron a dos personas a bordo de una motocicleta – marca Zanella 110cc.- quienes intentaron huir del lugar, por lo que, con la colaboración del personal del Comando Patrulla por calles Belgrano y Roca, el conductor junto al rodado fue alcanzado e identificado como – alias Chupetón de 28 años de edad-, en tanto, el acompañante fue demorado en calles Roca e Hipolito Irigoyen, identificado como – alias Cochón, de 36 años de edad-, posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, ambos resultaron poseer antecedentes policiales y uno de ellos poseía pedido de detención activo.

Los demorados junto al rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.