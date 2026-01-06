Demoran a dos hombres, uno tenía pedido de captura

El procedimiento se concretó cerca de las 22:30 horas,
cuando los citados efectivos divisaron a dos personas a bordo de una
motocicleta – marca Zanella 110cc.- quienes intentaron huir del lugar, por lo
que, con la colaboración del personal del Comando Patrulla por calles Belgrano
y Roca, el conductor junto al rodado fue alcanzado e identificado como – alias Chupetón
de 28 años de edad-, en tanto, el acompañante fue demorado en calles Roca e
Hipolito Irigoyen, identificado como – alias Cochón, de 36 años de edad-, posteriormente
y tras las correspondientes averiguaciones, ambos resultaron poseer antecedentes
policiales y uno de ellos poseía pedido de detención activo.
Los demorados junto al rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.