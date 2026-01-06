martes, 6 de enero de 2026

Demoran a dos menores y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la tarde de ayer 05-01-26, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos menores de 16 años de edad que llevaban cosas, las cuales no supieron justificar su procedencia.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 15.00 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de calles Risuto y 24 de mayo, observan a dos sujetos desplazándose a bordo de una motocicleta 110 cc, sin plásticos colocados ni chapa patente visible, ante ello, al intentar identificar a los mismos, hacen caso omiso iniciándose un seguimiento controlado, logrando darle alcance, tratándose de dos menores de 16 años de edad, quienes no contaban con sus documentaciones personales ni del rodado, además llevaban herramientas varias que no pudieron acreditar su propiedad ni procedencia.

Los menores junto a lo secuestrado preventivamente fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.