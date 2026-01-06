Demoran a dos menores y secuestran elementos de dudosa procedencia

El procedimiento lo realizaron cerca de las
15.00 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de calles Risuto y 24 de
mayo, observan a dos sujetos desplazándose a bordo de una motocicleta 110 cc,
sin plásticos colocados ni chapa patente visible, ante ello, al intentar
identificar a los mismos, hacen caso omiso iniciándose un seguimiento
controlado, logrando darle alcance, tratándose de dos menores de 16 años de
edad, quienes no contaban con sus documentaciones personales ni del rodado,
además llevaban herramientas varias que no pudieron acreditar su propiedad ni
procedencia.
Los menores junto a lo secuestrado preventivamente
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo
trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites
del caso.