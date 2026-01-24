sábado, 24 de enero de 2026

Demoran a dos personas en diferentes procedimientos

En la jornada de hoy 24-01-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores específicas en prevención, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, en distintos procedimientos, demoraron a dos personas.

El primero de ellos fue realizado cerca de las 00:30 horas, cuando lo efectivos fueron alertados vía radial, sobre una mujer causando disturbios en la vía pública, molestando a los transeúntes por Avenida Maipú y calle Honduras, por tal motivo acudieron al lugar, vitalizando a la misma, procediendo a su demora, siendo identificada como mayor de edad.

De igual forma, pasadas las 08:00 horas, luego de recibir la alerta acerca de un supuesto hecho delictivo, presuntamente cometido por dos personas a bordo de una motocicleta – marca Honda New Titan 150cc.- quienes se encontraban huyendo por pasaje Las Flores y Avenida Colon, ante tal circunstancia, rápidamente se dirigieron hacia la zona, logrando por calles Misiones y la Pampa, donde visualizaron al acompañante descender y huir por los pasillos, en tanto el conductor ingresó a una vivienda y posteriormente, con la autorización del propietario, el personal ingresó y demoró al mismo.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, quedando a disposición de las autoridades judiciales en turno, continuándose con los trámites de rigor en las citadas dependencias.