Demoran a dos personas en diferentes procedimientos

En la jornada de hoy 24-01-26,
efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos,
realizando sus labores específicas en prevención, tras ser alertados por el
Sistema Integral de Seguridad 911, en distintos procedimientos, demoraron a dos
personas.
El primero de ellos fue realizado
cerca de las 00:30 horas, cuando lo efectivos fueron alertados vía radial,
sobre una mujer causando disturbios en la vía pública, molestando a los
transeúntes por Avenida Maipú y calle Honduras, por tal motivo acudieron al
lugar, vitalizando a la misma, procediendo a su demora, siendo identificada
como mayor de edad.
De igual forma, pasadas las 08:00
horas, luego de recibir la alerta acerca de un supuesto hecho delictivo,
presuntamente cometido por dos personas a bordo de una motocicleta – marca
Honda New Titan 150cc.- quienes se encontraban huyendo por pasaje Las Flores y
Avenida Colon, ante tal circunstancia, rápidamente se dirigieron hacia la zona,
logrando por calles Misiones y la Pampa, donde visualizaron al acompañante
descender y huir por los pasillos, en tanto el conductor ingresó a una vivienda
y posteriormente, con la autorización del propietario, el personal ingresó y
demoró al mismo.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, quedando a disposición de las autoridades judiciales en turno, continuándose con los trámites de rigor en las citadas dependencias.