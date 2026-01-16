Demoran a dos personas y secuestran armas caseras

El primer procedimiento fue
concretado alrededor de las 16:00 horas, cuando los citados efectivos, fueron
alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, de que por calle Cabeza de
Vaca y Pasaje S/N, habría una riña en la vía pública aparentemente con armas de
fuego.
Ante tal circunstancia y de
manera inmediata acudieron al lugar, visualizando al llegar, varias personas
huyendo tras notar la presencia policial, logrando la demora de un joven de 25
años de edad, quien entre sus pertenencias llevaba, un arma de fuego -de
fabricación casera – tipo tumbera-, además, un cartucho de escopeta calibre
12mm y un elemento punzante – tipo facón-, los cuales fueron secuestrados
preventivamente.
De igual forma, por Pasaje 160 y
calle Merceditas de San Martin, visualizaron e identificaron a un hombre –
alias Bebi, mayor de edad- el cual se encontraba junto a un carrito observando
los domicilios de la zona y el interior de los vehículos estacionados, quien al
no poder justificar su presencia ni accionar en el lugar, fue demorado.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.