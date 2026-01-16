viernes, 16 de enero de 2026

Demoran a dos personas y secuestran armas caseras

En la jornada de ayer 15-01-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores específicas de prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a dos personas, en donde una de ellas poseía armas de fabricación casera. 

El primer procedimiento fue concretado alrededor de las 16:00 horas, cuando los citados efectivos, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, de que por calle Cabeza de Vaca y Pasaje S/N, habría una riña en la vía pública aparentemente con armas de fuego.

Ante tal circunstancia y de manera inmediata acudieron al lugar, visualizando al llegar, varias personas huyendo tras notar la presencia policial, logrando la demora de un joven de 25 años de edad, quien entre sus pertenencias llevaba, un arma de fuego -de fabricación casera – tipo tumbera-, además, un cartucho de escopeta calibre 12mm y un elemento punzante – tipo facón-, los cuales fueron secuestrados preventivamente.

De igual forma, por Pasaje 160 y calle Merceditas de San Martin, visualizaron e identificaron a un hombre – alias Bebi, mayor de edad- el cual se encontraba junto a un carrito observando los domicilios de la zona y el interior de los vehículos estacionados, quien al no poder justificar su presencia ni accionar en el lugar, fue demorado.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.