viernes, 23 de enero de 2026

Demoran a dos sujetos por desorden y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 21-01-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores específicas, en distintos procedimientos, demoraron a dos personas y secuestraron herramientas.

El primer procedimiento lo realizaron alrededor de las 13:30 horas, en inmediaciones de calles Los Alpes y 171, cuando observaron e identificaron a dos personas – de 21 y 31 años de edad- quienes se encontraban causando disturbios y molestando a transeúntes en la vía pública, por lo que, al no poder justificar su accionar fueron demorados.

Por último, siendo las 21:30 horas, encontrándose por Avenida Ibera y Pasaje 2 de Abril, observaron a una persona, que al notar la presencia policial, rápidamente abandona una caja en la vía pública y huye por los pasillos aledaños, procediendo al secuestro de la misma, hallando en su interior doce llaves combinadas, dos destornilladores, un corta candado, cinco llaves tubo, una cinta métrica, dos joysticks y tornillos de distintos tamaños, de lo cual, se investiga la procedencia de los mismos.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se prosiguieron con los trámites en cada caso.