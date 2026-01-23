Demoran a dos sujetos por desorden y secuestran elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo realizaron
alrededor de las 13:30 horas, en inmediaciones de calles Los Alpes y 171,
cuando observaron e identificaron a dos personas – de 21 y 31 años de edad-
quienes se encontraban causando disturbios y molestando a transeúntes en la vía
pública, por lo que, al no poder justificar su accionar fueron demorados.
Por último, siendo las 21:30 horas,
encontrándose por Avenida Ibera y Pasaje 2 de Abril, observaron a una persona,
que al notar la presencia policial, rápidamente abandona una caja en la vía
pública y huye por los pasillos aledaños, procediendo al secuestro de la misma,
hallando en su interior doce llaves combinadas, dos destornilladores, un corta
candado, cinco llaves tubo, una cinta métrica, dos joysticks y tornillos de
distintos tamaños, de lo cual, se investiga la procedencia de los mismos.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron
trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se prosiguieron con los
trámites en cada caso.