Demoran a tres personas con antecedentes policiales y secuestran un automóvil de dudosa procedencia

En horas de la mañana de ayer 07-01-26, cerca de las 10.30 horas, efectivos policiales del comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados por el SIS 911, que varias personas se encontraban a bordo de un automóvil que se encontraban merodeando y con antecedentes policiales.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, luego de tomar conocimiento que en inmediaciones de Avenida Chacabuco
y calle Luis Braile, se encontraban varias personas a bordo de un automóvil
merodeando por la zona, quienes al ser abordados no supieron justificar su
accionar y tras ser identificados resultó que registraban antecedentes
policiales por delitos contra la propiedad y uno de ellos pedido de captura
vigente.
Las personas junto al rodado fueron trasladados a la Comisaría décimo novena urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.