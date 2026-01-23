Demoran a un arrebatador

En horas de la madrugada de ayer 22-01-26, cerca de las 03.30 horas, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores específicas, aprehendieron a un sujeto que habría sido demorado por varias personas, quien presuntamente habría intentado cometer un hecho delictivo “arrebato”.
El procedimiento lo realizaron, en
inmediaciones de calles Bonastre y Patagonia, cuando observan a un grupo de
personas que tenían demorado a un joven -mayor de edad-, por lo que se
constituyen al lugar y proceden a la aprehensión de esta persona, ya que
presuntamente habría intentado cometer un hecho delictivo en la modalidad de
arrebato.
El sujeto fue trasladado a la Comisaría
séptima urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.