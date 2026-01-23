viernes, 23 de enero de 2026

Demoran a un hombre con antecedentes policiales y pedido de localización activo

En la mañana de ayer 22-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas por inmediaciones del barrio Trujillo, demoraron a una persona que intento evitar ser identificada. 

El procedimiento fue realizado alrededor de las 10:00 horas, cuando los citados efectivos intentaron identificar a un hombre y este emprendió su huida por los pasillos del citado barrio, ante tal circunstancia y tras un seguimiento controlado, lograron su demora, siendo identificado, tratándose de un mayor de 33 años de edad, quien tras las primeras averiguaciones registró antecedentes policiales, además, un pedido de localización activo.

El demorado fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor al respecto.