Demoran a un hombre con antecedentes policiales y pedido de localización activo

En la mañana de ayer 22-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas por inmediaciones del barrio Trujillo, demoraron a una persona que intento evitar ser identificada.
El procedimiento fue realizado alrededor de
las 10:00 horas, cuando los citados efectivos intentaron identificar a un
hombre y este emprendió su huida por los pasillos del citado barrio, ante tal
circunstancia y tras un seguimiento controlado, lograron su demora, siendo
identificado, tratándose de un mayor de 33 años de edad, quien tras las
primeras averiguaciones registró antecedentes policiales, además, un pedido de
localización activo.
El demorado fue trasladado a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor al respecto.