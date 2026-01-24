Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la mañana de hoy 24-01-26,
efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y
Unidades Operativas – Comando Patrulla-, realizando recorridas en prevención de
ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre quien posteriormente
resulto poseer antecedentes policiales.
El procedimiento se concretó
pasadas las 11:00 horas, cuando los efectivos divisaron e identificaron a un
hombre de 34 años de edad, el cual observaba los vehículos estacionados en la
zona, en aparente estado de ebriedad, y al no poder justificar su presencia ni
accionar, fue demorado.
El hombre fue trasladado a la Comisaria Tercera Urbana, donde se continuaron con los trámites al respecto.