sábado, 24 de enero de 2026

Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la mañana de hoy 24-01-26, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas – Comando Patrulla-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre quien posteriormente resulto poseer antecedentes policiales.

El procedimiento se concretó pasadas las 11:00 horas, cuando los efectivos divisaron e identificaron a un hombre de 34 años de edad, el cual observaba los vehículos estacionados en la zona, en aparente estado de ebriedad, y al no poder justificar su presencia ni accionar, fue demorado.

El hombre fue trasladado a la Comisaria Tercera Urbana, donde se continuaron con los trámites al respecto.