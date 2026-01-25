domingo, 25 de enero de 2026

Demoran a un hombre con antecedentes delictivos

En la noche de ayer 24-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Cuarta Urbana, realizando sus labores específicas de prevención por Avenida Pujol y calle Rolon, demoraron a un hombre que se encontraba merodeando.

El procedimiento se concreto cerca de las 21:30 horas, cuando los efectivos divisaron a un hombre observando el interior de los vehículos estacionados en la zona y al ser identificado de 29 años de edad, fue demorado, posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones resulto registrar antecedentes policiales.

El hombre fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.