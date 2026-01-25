Demoran a un hombre con antecedentes delictivos

En la noche de ayer 24-01-26,
efectivos policiales de la Comisaria Cuarta Urbana, realizando sus labores
específicas de prevención por Avenida Pujol y calle Rolon, demoraron a un
hombre que se encontraba merodeando.
El procedimiento se concreto
cerca de las 21:30 horas, cuando los efectivos divisaron a un hombre observando
el interior de los vehículos estacionados en la zona y al ser identificado de
29 años de edad, fue demorado, posteriormente y tras las correspondientes
averiguaciones resulto registrar antecedentes policiales.
El hombre fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.