Demoran a un hombre por causar disturbios en la vía pública

En la mañana de ayer 20-01-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, realizando sus labores en prevención de ilícitos, demoraron a un hombre que causaba disturbios en la vía pública y quien además no contaba con documentación que acredite su identidad.
El procedimiento lo llevaron a cabo en
circunstancias de que los citados efectivos se hallaban de recorridas por
Avenida Maipú y calle Goya, alrededor de las 05:30 horas, donde habrían divisado
a una persona causando intranquilidad en la zona y molestando a transeúntes.
Por tal motivo procedieron a la demora e
identificación, resultando ser un hombre de 45 años de edad, quien no supo
justificar su accionar.
El hombre fue trasladado a la Comisaria
Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites al respecto.