martes, 6 de enero de 2026

Demoran a un hombre por merodeo

En la tarde de ayer 05-01-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas por calle Paysandú e Ibera, demoraron a una persona por merodeo.

El procedimiento fue concretado cerca de las 18:00 horas, cuando los citados efectivos realizando recorridas y tras ser alertados por un transeúnte, observaron e identificaron a un hombre – de 25 años de edad-, quien merodeaba la zona con aparentes intenciones delictivas y al ser interceptado no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar, siendo demorado.

El hombre fue trasladado a la comisaria jurisdiccional correspondiente, en donde se continuaron con los tramites de rigor.