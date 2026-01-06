Demoran a un hombre por merodeo

En la tarde de ayer 05-01-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas por calle Paysandú e Ibera, demoraron a una persona por merodeo.
El procedimiento fue concretado cerca de las
18:00 horas, cuando los citados efectivos realizando recorridas y tras ser
alertados por un transeúnte, observaron e identificaron a un hombre – de 25
años de edad-, quien merodeaba la zona con aparentes intenciones delictivas y
al ser interceptado no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar,
siendo demorado.
El hombre fue trasladado a la comisaria
jurisdiccional correspondiente, en donde se continuaron con los tramites de
rigor.