Demoran a un hombre que causaba disturbios en la vía pública

En la mañana de hoy 25-01-26,
efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos,
realizando recorridas de prevención, tras ser alertados por el Sistema Integral
de Seguridad 911, acerca de una supuesta riña por calles Güemes y Avenida
Cartagena, acudieron al lugar y demoraron a un hombre.
El procedimiento se concretó
pasadas las 05:30 horas, cuando luego de recibir la alerta, rápidamente los
efectivos se dirigieron al lugar y al llegar visualizaron a un hombre mayor de
edad, causando disturbios en la vía pública, molestando a los transeúntes y
quien, además, entre sus pertenencias llevaba un arma blanca – cuchillo- el
cual no supo justificar su procedencia.
El demorado fue trasladado a la
comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites
de rigor.