Demoran a un hombre que intentó robar en una vivienda

En horas de la madrugada de hoy 08-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Octava Urbana y del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°2 -GRIM II-, en momentos en que realizaban sus labores prevención, tras ser alertados por unas personas, procedieron a la aprehensión de un sujeto que habría sido sorprendido por los moradores en el interior de la vivienda y secuestraron un arma blanca.
El procedimiento lo realizaron, cerca de las
02.30 horas, cuando tomaron conocimiento que en un domicilio ubicado por calle
Sánchez de Bustamante al 2700, un sujeto habría ingresado con aparentes
intenciones delictivas, y quien habría sido sorprendido por los moradores, el
mismo tenía en su poder un arma de fabricación casera, ante lo cual los
policías procedieron a la aprehensión de esta persona que resultó ser de 32
años de edad.
El aprehendido y lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la Comisaría décimo octava urbana donde se prosigue con los trámites del caso.