Demoran a un hombre y recuperan una bicicleta robada

En la tarde de ayer 14-01-26,
efectivos policiales de la Comisaria 12º Urbana, tras tomar conocimiento de un
hecho delictivo, referente a la sustracción de una bicicleta, en un rápido y
eficaz accionar, recuperaron el rodado y aprehendieron a un hombre presuntamente
vinculado al hecho.
El procedimiento fue realizado por los citados efectivos alrededor de las 16:30 horas, cuando hallándose por calle Neuquén y Avenida J. R. Vidal, divisaron a dos hombres, uno a pie y otro a bordo de una bicicleta – marca SLP, rodado 29”- quienes, al notar la presencia policial, abandonaron en la vía pública el rodado y huyeron hacia las inmediaciones, iniciándose una breve persecución, resultando aprehendido uno de ellos, identificado como mayor de edad, además, en el lugar se procedió al secuestro preventivo de la bicicleta, la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resultó ser la denunciada como sustraída.El aprehendido junto al rodado recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.