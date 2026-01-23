viernes, 23 de enero de 2026

Demoran a un joven y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 23-01-26, alrededor de las 01:30 horas, efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente en inmediaciones de calles teniente Cundom y Gutenberg un sujeto habría intentando ingresar a un domicilio particular.

Por tal motivo de manera inmediata, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde lograron divisar un sujeto con las descripciones similares las brindadas por el sistema, el cual tras notar la presencia policial, emprendió su huida por calle Gutenberg, siendo alcanzado metros más adelante, por lo que se procedió a su demora y posterior identificación, tratándose de un joven de 24 años de edad, quien además tenía en su poder una mochila, una play station 5, una notebook -marca lenovo-, un cargador, una báscula digital, dos joystick inalámbrico -marca Sony-, un auricular, una billetera conteniendo dinero en efectivo -monedas extranjeras-, dos anteojos, cuatro relojes, una riñonera, documentaciones varias, de los cuales cuya procedencia no pudo justificar ni acreditar.

Ante esta situación, el demorado junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la Comisaría Séptima Urbana, donde se continuarán las actuaciones correspondientes.