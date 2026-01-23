Demoran a un joven y secuestran elementos de dudosa procedencia

Por tal motivo de manera inmediata, los
mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde lograron divisar un sujeto con
las descripciones similares las brindadas por el sistema, el cual tras notar la
presencia policial, emprendió su huida por calle Gutenberg, siendo alcanzado
metros más adelante, por lo que se procedió a su demora y posterior
identificación, tratándose de un joven de 24 años de edad, quien además tenía
en su poder una mochila, una play station 5, una notebook -marca lenovo-, un cargador,
una báscula digital, dos joystick inalámbrico -marca Sony-, un auricular, una
billetera conteniendo dinero en efectivo -monedas extranjeras-, dos anteojos, cuatro
relojes, una riñonera, documentaciones varias, de los cuales cuya procedencia
no pudo justificar ni acreditar.
Ante esta situación, el demorado junto a lo
secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la Comisaría
Séptima Urbana, donde se continuarán las actuaciones correspondientes.