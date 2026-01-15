Demoran a un sujeto con pedido de captura y secuestran bochitas de marihuana

En la jornada de ayer 14-01-26,
efectivos policiales de la Comisaria Décimo Cuarta Urbana, en circunstancias en
que se hallaban realizando recorridas en prevención de ilícitos, luego de una
persecución controlada, aprehendieron a un hombre con pedido de captura activo,
además secuestraron la motocicleta en la que circulaba y en su poder hallaron
dosis de cocaína.
El procedimiento se llevo a cabo
cerca de las 14:30 horas, circunstancias en que los citados efectivos se
hallaban de recorridas, en un momento dado habrían visualizado a un hombre a
bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- y tras intentar proceder a
su identificación, el mismo hace caso omiso, iniciándose de esa manera una
persecución, descendiendo del rodado y huyendo a pie por las inmediaciones,
logrando por Avenida Maipú y calle Aristóbulo, aprehender al mismo, siendo
identificado como mayor de edad y tras las correspondientes averiguaciones,
sobre sus antecedentes, arrojó como resultado que posee pedido de captura
activo por hallarse vinculado a una causa judicial , en tanto que el rodado,
registra pedido de secuestro por parte de la Comisaria Octava Capital.
Además, el hombre, durante la
persecución, también habría abandonado una riñonera, la cual, luego de su
aprehensión, los efectivos procedieron al secuestro de la misma, hallándose en
su interior, un teléfono celular – marca Samsung- y 52 envoltorios de una
sustancia blanquecina, para lo cual, se hicieron presentes, personal de la
Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron
el correspondiente test orientativo, el cual arrojó como resultado positivo
para cocaína, las cuales fueron secuestradas, bajo las formalidades legales.
Al respecto, el aprehendido junto
a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a
la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites correspondientes.