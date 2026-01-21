Demoran a un sujeto que circulaba en una moto adulterada

En horas de la mañana de hoy 21-01-26, efectivos policiales de la Comisaría cuarta urbana, procedieron a la demora de un sujeto tras ser alertados por personal de la planta verificadora, ya que habría llevado una motocicleta que presentaba adulteraciones.
El hecho se habría registrado alrededor de las
09.30horas, cuando personal de la planta de verificación policial, inspecciona
una motocicleta -marca Motomel-, que presentaba adulteración sobre el motor y
notaron que la numeración no coincidía con las documentaciones aportadas, ante
lo cual personal de la citada comisaría, procedió a la identificación y demora
del poseedor del rodado, un joven de 28 años de edad.
Al respecto, el joven junto al rodado fue
puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada
dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.