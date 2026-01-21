miércoles, 21 de enero de 2026

Demoran a un sujeto que circulaba en una moto adulterada

En horas de la mañana de hoy 21-01-26, efectivos policiales de la Comisaría cuarta urbana, procedieron a la demora de un sujeto tras ser alertados por personal de la planta verificadora, ya que habría llevado una motocicleta que presentaba adulteraciones.

El hecho se habría registrado alrededor de las 09.30horas, cuando personal de la planta de verificación policial, inspecciona una motocicleta -marca Motomel-, que presentaba adulteración sobre el motor y notaron que la numeración no coincidía con las documentaciones aportadas, ante lo cual personal de la citada comisaría, procedió a la identificación y demora del poseedor del rodado, un joven de 28 años de edad.

Al respecto, el joven junto al rodado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.